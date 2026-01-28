Mitte März soll eine Stadtparty für Jugendliche in Bad Sobernheim steigen. „Von mir gibt es 4K Budget“, verspricht Sobernheims Stadtchef Roland Ruegenberg in einem Insta-Video. Doch den Gesellschaftsausschuss überrumpelte er mit dieser Aussage.
Schon wieder gibt es Zoff in Bad Sobernheim, und schon wieder, weil Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) die Gremien übergangen und überdies Geld zugesagt hat, das möglicherweise nicht im Haushalt verfügbar ist.Worum geht es? Diesmal geht es um die Jugendparty, die die Stadt gemeinsam mit dem Internationalen Bund (IB) am 13.