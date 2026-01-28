Zoff um Jugendparty Ausschuss kritisiert Alleingang Ruegenbergs Silke Jungbluth-Sepp 28.01.2026, 13:08 Uhr

i Die Idee der Stadtparty zündet: Beim ersten Vorbereitungstreffen im Kaisersaal waren zwei Dutzend Jugendliche mit dabei, um erste Ideen zu sammeln. Doch noch steht das von Ruegenberg ausgelobte Budget von 4000 Euro für das Event nicht - und der Gesellschaftsausschuss kritisierte seinen Alleingang. Tjorven Lamb

Mitte März soll eine Stadtparty für Jugendliche in Bad Sobernheim steigen. „Von mir gibt es 4K Budget“, verspricht Sobernheims Stadtchef Roland Ruegenberg in einem Insta-Video. Doch den Gesellschaftsausschuss überrumpelte er mit dieser Aussage.

Schon wieder gibt es Zoff in Bad Sobernheim, und schon wieder, weil Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) die Gremien übergangen und überdies Geld zugesagt hat, das möglicherweise nicht im Haushalt verfügbar ist.Worum geht es? Diesmal geht es um die Jugendparty, die die Stadt gemeinsam mit dem Internationalen Bund (IB) am 13.







Artikel teilen

Artikel teilen