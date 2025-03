Die Bebauungsplanänderung für einen Batteriespeicher in Kirn-Sulzbach ist im Hauptausschuss abgelehnt worden. Es soll eine alternative Lösung gefunden werden. In der benachbarten Straße „Niederhof“ wurden kritische Stimmen laut.

Die Umsetzung der Energiewende bedeutet bisweilen auch eine Umwälzung von Eigentumsverhältnissen. Konkret in Kirn-Sulzbach: Ein geplanter Batteriespeicher für erneuerbare Energien würde für Lukrativität von Solarflächen sorgen, die Schmidthachenbacher Eigentümern gehören – dieser Batteriebau sollte nun aber Kirner Hauseigentümern vor die Türe gesetzt werden, was den Wert ihres Besitzes minimieren würde. Was dem einen Eigentümer mithin Profit verspricht, bedeutet Verlust für den anderen – das sorgt für Ärger.

DIe Vorbeks, die seit 47 Jahren in Kirn-Sulzbach wohnen, dort in der Straße „Niederhof“ gebaut haben, vermieten Ferienwohnungen. Von den Balkonen der Appartements blickt man zwischen dem Simona-Industriegebäude links und den Wohnhäusern des „Froschenpfuhl“ rechts über die grüne Wiese auf die waldigen Hügel am Bärenbach. Und nun soll also ein Bauwerk zur Speicherung der aus EEG-Anlagen gewonnenen Energie direkt unter die Wohnstraße Niederhof gebaut werden, dazu sollte im Hauptausschuss eine Bebauungsplanänderung beschlossen werden. Für Marliese Vorbek war klar: Da wird sie als Einwohnerin vorstellig, denn so einfach den über Jahrzehnte gepflegten Wert ihres Wohneigentums mindern lassen, das nimmt sie nicht hin. Sie schlägt eine andere Fläche vor, die aktuell nicht gebraucht wird und wo ein Speicherbau niemanden stören würde.

Es kam am Donnerstagabend im Kirner Hauptausschuss so, wie es kommen musste. Die lokalpolitisch Verantwortlichen erteilten der gewünschten Änderung des Bebauungsplans eine Absage. Es wurde einstimmig beschlossen, den aktuell geplanten Standort hintanzustellen und der Kreisverwaltung die Prüfung zu überlassen, ob nicht ein benachbartes Gelände neben dem Umspannwerk in Kirn-Sulzbach genutzt werden könnte. Hier würde eine Bebauung die Blicke nicht so stören.

Bursian (FPF): „Und was hat Kirn davon?“

Sascha Siegel vom Bauamt der VG-Verwaltung machte klar, dass es sich um eine Anfrage der Kreisverwaltung handle. Es geht um einen Batteriespeicher, der den Solarpark Schmidthachenbach anbinden soll – was im Kirner Ausschuss natürlich die Augenbrauen hochgehen ließ. So fragte FDP-Vorsitzender Thomas Bursian sofort, was denn Kirn davon habe, wenn im Landkreis Birkenfeld – denn dort liegt Schmidthachenbach – mit der Solaranlage Geld verdient werde.

Beigeordneter Martin Zerfass (SPD) erklärte, mit einer Änderung des Bebauungsplans würde noch gar keine bauliche Planung festgelegt. Es gebe in der dann folgenden Planung diverse Punkte, an denen ein Stopp für den Batteriespeicher beschlossen werden könnte.

Mehr Info vorab erwünscht

Doch darauf ließen sich die Ausschussmitglieder nicht ein. Bevor man ein Okay gebe, so hieß es mehrfach aus allen Fraktionen, müsse man wissen, wie denn ein Batteriespeicher aussehen würde, was die betrieblichen Risiken wären – etwa bei einem Brand oder bei einem Hochwasser. Oder wie laut die Lüftungsanlagen wären, das sei ja angesichts der benachbarten Wohnbebauung durchaus zu hinterfragen. Claus Tressel (CDU) urteilte scharf und auch prinzipiell: „Für mich ist es unmöglich, dort etwas hinzubauen.“

Kartarius (SPD): „Kita nein, Wohnbau nein – aber Batteriespeicher ja?“

Heike Kartarius (SPD) stellte eine weitere Frage: Es seien auf der nun vorgesehenen Fläche Wohnbauten sowie eine Kita geplant gewesen, immer sei die Baulage als ungeeignet bewertet worden – nun aber für einen Batteriespeicher sei die Lage wieder attraktiv. Das hätte sie gerne mal erklärt. Ihr Fraktionskollege Thomas Pfrengle wies darauf hin, dass die Energieinvestoren vor Ort schon Land für den Leitungsbau gekauft hätten – da werde wohl schon länger geplant.

Norbert Stibitz (FWG) mahnte an, das Thema zunächst im Ortsbeirat zu behandeln. Dort säßen doch Leute, die HInweise auf mögliche Standorte ohne Störfaktor geben könnten. Ortsvorsteher Peter Holler machte am Rande der Sitzung übrigens deutlich, dass der Ortsteil bislang nichts von diesem Vorhaben gehört hatte.

Thomas Bursian (FDP) schloss mit den Worten: „Ich sehe keinen Vorteil für uns. Es wird einfach als alternativlos hingestellt. Nein, die Kreisverwaltung muss eine alternative Lösung finden.“