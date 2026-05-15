Straßenausbau in Bad Kreuznach Ausschuss entscheidet gegen Anwohner „In der Märsch“ Harald Gebhardt 15.05.2026, 13:00 Uhr

i Beim Ausbau der Straße "In der Märsch" kommen Verwaltung und Anwohner auf keinen gemeinsamen Nenner. Der Ausschuss bleibt hart: Der Ausbau soll, wie ursprünglich geplant, niveaugleich erfolgen. Harald Gebhardt

Großer Ärger um den Ausbau der kleinen Straße „In der Märsch“: Die Anwohner wollen nicht so wie die Verwaltung. Die bietet eine geänderte Variante an. Diese wird ebenso abgelehnt. Dabei geht es auch ums Parken. Der Ausschuss spielt aber nicht mit.

Anwohner kontra Verwaltung: „In der Märsch“ ist nur eine kleine Seitenstraße zwischen „Korellengarten“ und der Bosenheimer Straße und aktuell eine einzige Baustelle. Doch der geplante niveaugleiche Ausbau mit der Einzeichnung von Parkbuchten stieß auf Widerstand der Anwohner, die damit nicht einverstanden waren.







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