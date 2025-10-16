Eine Chance für die Zukunft Ausschuss: Bad Münster soll sein Gütesiegel behalten 16.10.2025, 15:00 Uhr

i Es heißt zwar Kurmittelhaus, doch eine kurbezogene Nutzung gibt es nicht mehr. Eine solche könnte aber bei Gesprächen mit dem Investor eine Rolle spielen, der Interesse daran hat, das Gebäude zu übernehmen. Harald Gebhardt

Der Stadtteil Bad Münster soll seinen Titel als heilklimatischer Kurort behalten. Die Stadt könnte sich so im Bereich Klimamedizin profilieren und vermarkten. Ein Topthema für die Zukunft?

Der Kreuznacher Stadtteil Bad Münster am Stein soll sein Gütesiegel behalten: Einmütig, bei drei Enthaltungen, hat sich der Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr gegen die Empfehlung der Verwaltung ausgesprochen, das Prädikat „Heilklimatischer Kurort“ freiwillig zurückzugeben.







