Ausschüsse wollen VG-Werke in Bad Sobernheim halten

Hauptausschuss und Werksausschuss sprechen sich gegen einen Umzug der Verwaltung der Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan in das Verwaltungsgebäude Meisenheim aus. Ein Neubau in Bad Sobernheim für die Werke plus Bauhof ist ebenfalls eine Option.

Der Sitz der Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan in Bad Sobernheim ist marode und sanierungsbedürftig. Hinzu kommt, dass das teils denkmalgeschützte Gebäude zu eng ist, um alle Verwaltungsmitarbeiter unterzubringen, wenn bis 2029 den bislang an die Stadtwerke Kaiserslautern outgesourcten Verwaltungsbereich – ebenso wie die technische Betriebsführung Abwasser – für den Meisenheimer Beritt unter das gemeinsame Dach der VG-Werke zieht.

Auf der anderen Seite gibt es in Meisenheim freie Büroflächen in der ehemaligen VG-Verwaltung Am Obertor. Der Meisenheimer Stadtrat hatte daher in einer Resolution vorgeschlagen, die Verwaltung der Werke nach Meisenheim zu verlegen. Auch im VG-Rat hatten UBL und FDP darauf gedrungen, diese Option zu überprüfen.

Fünf Szenarien durchgespielt

„Das ist eine berechtigte Frage, und es ist richtig, alle Optionen, die sich anbieten durchzuspielen“, sagte VG-Bürgermeister Uwe Engelmann. Das haben Engelmann, der für die Werke zuständige Beigeordnete Ron Budschat (CDU), Werkleiterin Marion Zuidema und VG-Bauamtsleiter Christian Schick, der ab 1. April neuer Werkleiter wird, getan – und stellten die möglichen Optionen am Dienstag in einer gemeinsamen Sitzung von Haupt- und Finanzausschuss sowie Werksausschuss vor. Sie hatten sich „intensiv Gedanken gemacht“ und auch mit den Mitarbeitern gesprochen, wie Engelmann und Budschat deutlich machten.

Derzeit ist die Verwaltung in Bad Sobernheim untergebracht, gemeinsam mit dem Betriebszweig Wasser der ehemaligen VG Bad Sobernheim, der rund um Bad Sobernheim 107 Brunnenanlagen, Hochbehälter, Pumpstationen, Kleinkläranlagen, Regenrückhaltebecken und Hebewerke betreut. Der Betriebszweig Wasser der alten VG Meisenheim hat seinen Sitz in Meisenheim. Allerdings wird dafür nur eine 100 Quadratmeter große Fläche im Feuerwehrhaus genutzt, da alle früheren Brunnen und Trinkwasseranlagen im Raum Meisenheim vor Jahren stillgelegt wurden. Das Wasser beziehen die Meisenheimer seither über den Zweckverband Westpfalz.

Technische Anlagen fast alle rund um Bad Sobernheim

Untersucht wurden Vor- und Nachteile von insgesamt fünf möglichen Szenarien: Verwaltung und Technikabteilungen haben ihren gemeinsamen Sitz in Bad Sobernheim – entweder im sanierten Bestandsgebäude oder als zweites Szenario in einem Neubau, unter dessen Dach auch der VG-Betriebshof Platz findet. Oder Verwaltung und die gesamte Technik zieht gemeinsam nach Meisenheim. Oder nur die Verwaltung zieht nach Meisenheim und die Technik-Betriebszweige sind in Bad Sobernheim. Oder die Verwaltung zieht nach Meisenheim, der Betriebszweig Wasser Meisenheim bekommt ein Gebäude neben dem Feuerwehrhaus als vollwertige Betriebsstätte, und parallel gibt es einen Technikstandort in Sobernheim.

In der Diskussion kristallisierte sich schnell heraus, dass eine Verlagerung der Technik nach Meisenheim wegen der langen Fahrtwege zu den Anlagen rund um die Felkestadt und des Effizienzverlustes durch lange Pendelzeiten keinen Sinn macht.

Budschat nannte als Nachteil sämtlicher dezentralen Lösungen den hohen Koordinationsaufwand. Das wiederum sahen die Ausschussmitglieder aus der früheren VG Meisenheim nicht so: „Derzeit ist die Verwaltung unserer Werke in Kaiserslautern und das funktioniert gut“, sagte Hildegard Krauß (UBL). Sie erinnerte daran, dass die Beitragszahler für alle Investitionen in Sanierung oder Neubau aufkommen müssten. „Hier wird mit Millionen um sich geschmissen, obwohl wir schon ein Verwaltungsgebäude haben.“

Jörg Vetter schlug ein weiteres Szenario vor: Ein Neubau nur für die Technik und den VG-Bauhof in der Mitte der VG in Odernheim, neben dem Feuerwehrhaus, und den Umzug der Verwaltung nach Meisenheim. „Das hat die geringsten Reibungspunkte und ist die kostengünstigste Lösung.“

„Es ist unsinnig, die Technik von der Verwaltung zu trennen, nur um unbedingt ein altes Verwaltungsgebäude zu nutzen.“ Jörg Maschtowski (CDU)

Mit der Präferenz des Verwaltungsstandorts Meisenheim standen die Meisenheimer Vertreter ziemlich allein. Alle anderen Mitglieder plädierten aus Effizienzgründen für eine zentrale Lösung. „Es ist unsinnig, die Technik von der Verwaltung zu trennen, nur um unbedingt ein altes Verwaltungsgebäude zu nutzen“, sagte Jörg Maschtowski (CDU). Karl-Martin Schick (CDU), der selbst als Teamleiter Trinkwassergewinnung bei den Stadtwerken Bad Kreuznach arbeitet, schilderte, wie sehr allein die Distanz von einem Kilometer zwischen Verwaltungssitz und Techniksitz in der Kreisstadt im Alltag „ungemein hemmt“. Ein gemeinsamer Standort bringe Synergieeffekte, die nicht zu unterschätzen seien.

Viel Zuspruch gab es aus den Fraktionen für die Idee, auf einen Neubau für Werke plus Bauhof in Bad Sobernheim zu setzen. „Das ist eine tolle Sache, das macht Sinn und wird eine runde Geschichte“, sagte Ewald Plew (FDP). Budschat berichtete, dass die Werke-Mitarbeiter für einen gemeinsamen Standort unter einem Dach plädieren, und zwar in Bad Sobernheim, wegen der Nähe zu den technischen Anlagen.

Dies ist letztlich auch die Lösung, für die VG-Spitze und Werksleitung plädieren. „Es geht darum, welche Lösung die beste Zukunftsfähigkeit bietet“, betonte Budschat. Ob Sanierung oder Neubau wirtschaftlicher sei, müsse vor einer Entscheidung untersucht werden. Dieser Einschätzung schloss sich die Mehrheit der beiden Ausschüsse an, bei jeweils einer und zwei Gegenstimmen. Das letzte Wort hat nun der VG-Rat.