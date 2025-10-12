Kreuznacher Parkgebührenstreit Ausnahmeregelung an der Berufsschule stößt auf Kritik 12.10.2025, 08:59 Uhr

i Um diese Parkflächen in der hinteren Ringstraße zwischen Rheingrafenstraße und der Polizei geht es bei dem Antrag der Fairen Liste. Harald Gebhardt

Auf wenig Gegenliebe stieß der Vorschlag der Fairen Liste, die Parkplätze in der hinteren Ringstraße nicht gebührenpflichtig zu machen. Es soll aber noch einmal darüber beraten werden.

Wer von den Berufsschülern mit seinem Auto zur Schule fährt, wird in den Parkbuchten in der hinteren Ringstraße künftig wohl nicht mehr umsonst parken können, sondern bezahlen müssen. Ein Vorstoß der Fraktion Faire Liste im Finanzausschuss, die Parkplätze gebührenfrei zu belassen oder wenigstens ein Tagesticket dort einzuführen, hat wohl wenig Chancen, umgesetzt zur werden.







Artikel teilen

Artikel teilen