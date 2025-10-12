Auf wenig Gegenliebe stieß der Vorschlag der Fairen Liste, die Parkplätze in der hinteren Ringstraße nicht gebührenpflichtig zu machen. Es soll aber noch einmal darüber beraten werden.
Lesezeit 2 Minuten
Wer von den Berufsschülern mit seinem Auto zur Schule fährt, wird in den Parkbuchten in der hinteren Ringstraße künftig wohl nicht mehr umsonst parken können, sondern bezahlen müssen. Ein Vorstoß der Fraktion Faire Liste im Finanzausschuss, die Parkplätze gebührenfrei zu belassen oder wenigstens ein Tagesticket dort einzuführen, hat wohl wenig Chancen, umgesetzt zur werden.