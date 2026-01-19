Verfolgung und Verehrung Ausgrenzung hat keinen Platz in Bad Kreuznach Josef Nürnberg 19.01.2026, 17:00 Uhr

Schon gleich nach der Eröffnung am Sonntag stieß die sehenswerte Ausstellung „Vom Holocaust auf die Weltbühne" auf reges Interesse. Noch bis zum 27. Februar ist sie im Haus des Gastes zu sehen.

Sinti und Roma: Lebenswege der Musiker und ihrer Familien vom 19. Jahrhundert durch die Verfolgung und den Holocaust bis in die Zeit danach.

Die neue Ausstellung „Vom Holocaust auf die Weltbühne“ erzählt die Geschichten von Schnuckenack Reinhardt, Daweli Reinhardt, Bobby Falta, Spatzo Weiß, Hojok Merstein und Holzmano Winterstein – den großen Persönlichkeiten der Sinti-Musik. Doch hinter ihren Namen stehen nicht nur Talent und Leidenschaft, sondern auch Familien, die den Holocaust überlebt haben.







