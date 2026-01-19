Sinti und Roma: Lebenswege der Musiker und ihrer Familien vom 19. Jahrhundert durch die Verfolgung und den Holocaust bis in die Zeit danach.
Die neue Ausstellung „Vom Holocaust auf die Weltbühne“ erzählt die Geschichten von Schnuckenack Reinhardt, Daweli Reinhardt, Bobby Falta, Spatzo Weiß, Hojok Merstein und Holzmano Winterstein – den großen Persönlichkeiten der Sinti-Musik. Doch hinter ihren Namen stehen nicht nur Talent und Leidenschaft, sondern auch Familien, die den Holocaust überlebt haben.