Pro und Kontra Tempo 50 Ausgebaut und ausgebremst: Die B428 in Bad Kreuznach Harald Gebhardt 21.03.2026, 12:00 Uhr

i Es rollt auf der B428, doch künftig nicht mehr ganz so schnell. Dann gilt Tempo 50 statt wie bisher 70. Harald Gebhardt

Die B428 im Bad Kreuznacher Osten: Erst vierspuriger Ausbau, dann Temporeduzierung von 70 auf 50 Stundenkilometern. Passt das? Es dürfte jedenfalls zu Diskussionen führen.

Seit etwa vier Monaten rollt der Verkehr vierspurig auf der B428 zwischen dem Bauhaus-Kreisel und dem Kreisverkehr an der Einmündung der Bosenheimer Straße. Doch wie sicher ist das ausgebaute Teilstück jetzt? Schon vorher war dort Tempo 70 erlaubt. Jetzt soll die Höchstgeschwindigkeit aus Gründen der Verkehrssicherheit auf 50 Stundenkilometer reduziert werden.







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