30-Millionen-Euro-Projekt Ausbau des Bad Münsterer Bahnhofs geht zügig voran Harald Gebhardt 07.07.2026, 16:24 Uhr

i Die Arbeiten am ersten Bauabschnitt des Bahnhofs Bad Münster kommen zügig voran. Harald Gebhardt

Vor einem Jahr stand das 30-Millionen-Projekt Modernisierung Bahnhof Bad Münster am Stein noch vor dem Aus. Dann kam die Bahn AG der Stadt bei der Finanzierung entgegen. Inzwischen geht der barrierefreie Ausbau zügig voran. Darüber freuen sich alle.

Großer Bahnhof an der Großbaustelle Bahnhof Bad Münster am Stein. Dort machten sich Vertreter der Deutschen Bahn AG, des Landes und des Zweckverbandes Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd ein Bild vom Stand der Bauarbeiten an dem 30-Millionen-Euro-Projekt.







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