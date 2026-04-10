Investitionen ins Gemeindehaus Ausbau der Schulstraße in Staudernheim dauert länger Wilhelm Meyer 10.04.2026, 19:00 Uhr

i Barrierefreiheit hat bei allen Überlegungen, so auch bei der Nutzung des Gemeindehauses, Vorrang. Wilhelm Meyer

Neben dem Ausbau der Schulstraße beschäftigte den Staudernheimer Gemeinderat ein Konzept für das Gemeindehaus. Dabei geht es auch um Barrierefreiheit.

Der Ausbau der Schulstraße wird sich noch verlängern. Das teilte Bürgermeister Philipp Geib dem Staudernheimer Ortsgemeinderat in einem zusätzlich in die Tagesordnung aufgenommenen Punkt mit. Denn, im nächsten Bauabschnitt der Schulstraße, werde der wie in einem Ypsilon gelegene Teil der Straße, der bis an das Gelände des Museums der Familie Altmoos führe, nicht befahrbar sein.







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