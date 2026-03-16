Die L409 zwischen Neu-Bamberg und Frei-Laubersheim wird fit gemacht – doch Anwohner und Pendler müssen sich gedulden. Warum die Vollsperrung unvermeidbar ist und wie lange die Umleitung noch bleibt.
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Seit Anfang März laufen die Arbeiten zum weiteren Ausbau der Landesstraße L 409 zwischen Frei-Laubersheim und Neu-Bamberg. Vom 19. November bis 5. Dezember letzten Jahres wurde bereits der Bauabschnitt zwischen Frei-Laubersheim und der Zufahrt zur Firma Rathgeber & Söhne fertiggestellt.