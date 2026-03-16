Sperrung vor Neu-Bamberg Ausbau der L409: Inoffizielle Umleitung für Ortskundige Jens Fink 16.03.2026, 15:00 Uhr

i In den kommenden Wochen werden die Asphaltschicht der L 409 bis zur Ortslage Neu-Bamberg erneuert und die Bankette an den Straßenrändern standfest hergestellt. Jens Fink

Die L409 zwischen Neu-Bamberg und Frei-Laubersheim wird fit gemacht – doch Anwohner und Pendler müssen sich gedulden. Warum die Vollsperrung unvermeidbar ist und wie lange die Umleitung noch bleibt.

Seit Anfang März laufen die Arbeiten zum weiteren Ausbau der Landesstraße L 409 zwischen Frei-Laubersheim und Neu-Bamberg. Vom 19. November bis 5. Dezember letzten Jahres wurde bereits der Bauabschnitt zwischen Frei-Laubersheim und der Zufahrt zur Firma Rathgeber & Söhne fertiggestellt.







Artikel teilen

Artikel teilen