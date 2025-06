Livia und Hounar Magid machen gerne Urlaub in den Alpen und gehen dort wandern. Nach einer solchen Tour und dem Appetit auf Grillhähnchen ist die Idee für den Alpengrill entstanden. Seit dem 2. Mai ist der Laden in Bad Kreuznach geöffnet.

Bayrisches Flair in Bad Kreuznach: Am 2. Mai haben Livia und Hounar Magid den Alpengrill in der Kreuzstraße eröffnet. Auf der Karte stehen etwa Grillhähnchen, verschiedene Burger, Currywurst und Biryani – ein würziges Reisgericht. „Wir vereinen klassische Grillgerichte mit einem internationalen Touch“, versprechen die Inhaber auf Zetteln, auf denen sie die Geschichte hinter dem Alpengrill aufgeschrieben und zur Eröffnung im Lokal ausgelegt haben.

Livia und Hounar Magid wohnen in der Mainzer Altstadt, dort gebe es aber schon zwei solcher Läden, erklärt Livia Magid im Gespräch mit unserer Zeitung. „Ein Drittes wäre zu viel“, findet die 36-Jährige. Das Ehepaar hat sich die Umgebung in Frankfurt, Bingen und Ingelheim angeschaut, die Wahl fiel schließlich aber auf Bad Kreuznach. Es gebe zwar viele Dönerläden und Pizzerien, aber ein Lokal für Grillhähnchen in ihrer Atmosphäre fehle. Für sie gibt es also „wenig Konkurrenz“ in der Kurstadt, sagt sie. Das Konzept: qualitativ hochwertiges und hausgemachtes Essen in einer angenehmen Atmosphäre – für jeden Geldbeutel, wie sie betont.

Begeisterte Camper

Doch zurück zum Anfang: Wie entstand überhaupt die Idee für den Alpengrill? „Wir sind gerne wandern in den Alpen“, berichtet Livia Magid. Nach einer anstrengenden Tour war das Ehepaar hungrig und dachte: „Jetzt ein richtig gutes, gegrilltes Hähnchen – das wär’s!“ Die beiden sind zudem begeisterte Camper und machen jedes Jahr im Bereich der Zugspitze und Umgebung Urlaub, erzählt Livia Magid. So haben sie ihre Liebe zu den Alpen entdeckt. Nach einer Wanderung brauchen die Gastronomen meist etwas Salziges – süßer Kaiserschmarrn wird schon oben auf dem Berg gegessen, fügt die 36-Jährige schmunzelnd hinzu. Kurzerhand haben sie nach einer Tour einen Grill auf dem Campingplatz hingestellt und sind so mit anderen Campern ins Gespräch gekommen. Daraus entstand die Idee für den Alpengrill. Der Name beschreibt schlicht den Ort, an dem sie gerne sind, erklärt die 36-Jährige den Namen des Lokals.

Der Ursprungsplan, so Livia Magid, war, eine Hütte in den Alpen zu eröffnen. Das wäre aber allein logistisch gesehen schon eine enorme Herausforderung gewesen, da sie ihre Ware in München abholen und anschließend weitertransportieren müssten, sagt sie. Die Mainzer haben bereits Erfahrung in der Gastronomie gesammelt, besonders ihr 40-jähriger Ehemann arbeite schon viele Jahre in diesem Bereich, berichtet seine Frau. Die Reisgerichte bereitet vorwiegend sie zu, um die Hähnchen und Burger kümmert sich ihr Mann.

i Das Ehepaar aus Mainz bietet im Alpengrill unter anderem Grillhähnchen, Burger und Cevapcici an. Lena Reuther

Die beiden haben bisher viele positive Rückmeldungen bekommen, besonders die Grillhähnchen seien gefragt. Aber auch Reis mit Okraschoten. „Viele probieren es hier zum ersten Mal und sind begeistert“, berichtet Livia Magid. Perspektivisch sollen noch weitere Gerichte auf der Karte hinzukommen.

Das Ehepaar stemmt alles selbst, die Menükarten und die Flyer sind selbst gestaltet und eine Einrichtung bei der Suchmaschine Google sei derzeit in Arbeit. Familie und Freunde helfen in der Küche und beim Service mit. Eine Webseite ist aktuell nicht in Planung, mit der Zeit soll das aber ausgebaut werden, sagt Livia Magid. Derzeit sei es außerdem möglich, Gerichte über Lieferando zum Abholen zu bestellen.