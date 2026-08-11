Zum 30. Juni 2027 ist Schluss Aus fürs Bäderhaus: Kreuznacher Finanzausschuss einig Harald Gebhardt 11.08.2026, 17:00 Uhr

i Mit Millionenbeträgen wurde die Saunalandschaft Bäderhaus über Jahrzehnte subventioniert. Mitte 2027 soll damit Schluss sein. Marian Ristow

Als „schönste Saunalandschaft Deutschlands“ wurde die Wellnessoase Bäderhaus einst angepriesen. Jetzt ist ihr Aus quasi beschlossene Sache. Denn die Einrichtung ist ein Millionengrab, das sich die Stadt nicht mehr leisten will und kann.

Zum 30. Juni 2027 wird nach gut 26 Jahren wohl das Kapitel Wellness -und Saunalandschaft Bäderhaus enden. Den Schließungsbeschluss dafür fasste der Kreuznacher Finanzausschuss am Montagabend einmütig bei drei Enthaltungen und ist damit der Empfehlung der Arbeitsgruppe „Neustrukturierung städtischer Gesellschaften“ gefolgt.







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