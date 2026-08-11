Als „schönste Saunalandschaft Deutschlands“ wurde die Wellnessoase Bäderhaus einst angepriesen. Jetzt ist ihr Aus quasi beschlossene Sache. Denn die Einrichtung ist ein Millionengrab, das sich die Stadt nicht mehr leisten will und kann.
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Zum 30. Juni 2027 wird nach gut 26 Jahren wohl das Kapitel Wellness -und Saunalandschaft Bäderhaus enden. Den Schließungsbeschluss dafür fasste der Kreuznacher Finanzausschuss am Montagabend einmütig bei drei Enthaltungen und ist damit der Empfehlung der Arbeitsgruppe „Neustrukturierung städtischer Gesellschaften“ gefolgt.