Zum 30. Juni 2027 ist Schluss
Aus fürs Bäderhaus: Kreuznacher Finanzausschuss einig
Mit Millionenbeträgen wurde die Saunalandschaft Bäderhaus über Jahrzehnte subventioniert. Mitte 2027 soll damit Schluss sein.
Mit Millionenbeträgen wurde die Saunalandschaft Bäderhaus über Jahrzehnte subventioniert. Mitte 2027 soll damit Schluss sein.
Marian Ristow

Als „schönste Saunalandschaft Deutschlands“ wurde die Wellnessoase Bäderhaus einst angepriesen. Jetzt ist ihr Aus quasi beschlossene Sache. Denn die Einrichtung ist ein Millionengrab, das sich die Stadt nicht mehr leisten will und kann. 

Lesezeit 4 Minuten
Zum 30. Juni 2027 wird nach gut 26 Jahren wohl das Kapitel Wellness -und Saunalandschaft Bäderhaus enden. Den Schließungsbeschluss dafür fasste der Kreuznacher Finanzausschuss am Montagabend einmütig bei drei Enthaltungen und ist damit der Empfehlung der Arbeitsgruppe „Neustrukturierung städtischer Gesellschaften“ gefolgt.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerPolitik
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren