Was sich in der City tut Aus für Kreuznacher Galeria-Filiale wäre harter Schlag Harald Gebhardt 23.07.2026, 19:00 Uhr

i In Schräglage: Auch die Kreuzancher Galeria-Filiale wird auf ihre Wirtschaftlichkeit hin überprüft (Archivbild). Markus Kilian (Archiv)

Die Kreuznacher Fußgängerzone ohne eine Galeria-Filiale? Für viele Kreuznacher ist das schwer vorstellbar. Doch die Möglichkeiten der Stadt, auf die Konzernentscheidung Einfluss zu nehmen, sind sehr begrenzt.

Wieder einmal ist die Sorge um die Kreuznacher Galeria-Filiale groß. Sie steht möglicherweise vor dem Aus, ist eine von 33 Standorten, die von der Konzernspitze derzeit auf ihre Wirtschaftlichkeit hin geprüft werden. Die Möglichkeiten der Stadt, auf die unternehmerischen Entscheidungen des Galeria-Konzerns Einfluss zu nehmen, sind eng begrenzt.







Artikel teilen

Artikel teilen