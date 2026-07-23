Was sich in der City tut
Aus für Kreuznacher Galeria-Filiale wäre harter Schlag
In Schräglage: Auch die Kreuzancher Galeria-Filiale wird auf ihre Wirtschaftlichkeit hin überprüft (Archivbild).
In Schräglage: Auch die Kreuzancher Galeria-Filiale wird auf ihre Wirtschaftlichkeit hin überprüft (Archivbild).
Markus Kilian (Archiv)

Die Kreuznacher Fußgängerzone ohne eine Galeria-Filiale? Für viele Kreuznacher ist das schwer vorstellbar. Doch die Möglichkeiten der Stadt, auf die Konzernentscheidung Einfluss zu nehmen, sind sehr begrenzt. 

Lesezeit 2 Minuten
Wieder einmal ist die Sorge um die Kreuznacher Galeria-Filiale groß. Sie steht möglicherweise vor dem Aus, ist eine von 33 Standorten, die von der Konzernspitze derzeit auf ihre Wirtschaftlichkeit hin geprüft werden. Die Möglichkeiten der Stadt, auf die unternehmerischen Entscheidungen des Galeria-Konzerns Einfluss zu nehmen, sind eng begrenzt.
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