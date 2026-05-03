Neuer Mietvertrag steht
Aus für Bad Kreuznacher Kita „Die Brücke“ abgewendet
Der Träger der Kita "Die Brücke" hat einen neuen, abgestuften Mietvertrag unterschrieben. Das Aus der Einrichtung ist damit erst
Der Träger der Kita "Die Brücke" hat einen neuen, abgestuften Mietvertrag unterschrieben. Das Aus der Einrichtung ist damit erst einmal abgewendet.
Cordula Kabasch

Die Kita „Die Brücke“ in der Dürerstraße bleibt, die drohende Schließung wurde verhindert: Der neue Mietvertrag steht. Über drei Jahre sollen die Kosten schrittweise angepasst werden. Die Einrichtung wirbt nun für Kinderpatenschaften.

Lesezeit 2 Minuten
Die Kindertagesstätte „Die Brücke“ in der Bad Kreuznacher Dürerstraße ist in die Schlagzeilen geraten, weil ihre Zukunft ungewiss war. Ihr Mietvertrag lief aus, die Kosten sollten drastisch steigen. Nun ist klar: Die Kita bleibt, eine Lösung wurde gefunden.

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Oeffentlicher AnzeigerSoziales

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