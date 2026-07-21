Jugendtreff Heimweiler wird 50
Aus Fehlern lernen und Erfolge gemeinsam feiern
Gar nicht bierernst war der 50. Geburtstag des Jugendtreff Heimweiler zu dem VG-Bürgermeister Thomas Jung (von links), Landrätin
Gar nicht bierernst war der 50. Geburtstag des Jugendtreff Heimweiler zu dem VG-Bürgermeister Thomas Jung (von links), Landrätin Bettina Dickes und Ortsbürgermeister Andreas Setz (rechts) Grußworte sprachen.
Günter Weinsheimer

Heimweilers Jugend ist seit 50 Jahren kreativ und engagiert. Zum Jubiläum des Jugendtreffs wird an Theateraufführungen und den traditionellen Nachthemdenball in der Fastnachtszeit erinnert.

Lesezeit 1 Minute
Anfangs musste noch ein kurzer, kräftiger Regenschauer abgewartet werden. Doch danach füllte sich der Mehrgenerationenplatz recht schnell, galt es doch den 50. Geburtstag des 1976 gegründeten Jugendtreffs Heimweiler zu feiern. Vorstandsmitglied Lisa Schick begrüßte die Gäste, unter ihnen auch Landrätin Bettina Dickes, VG-Bürgermeister Thomas Jung und Ortsbürgermeister Andreas Setz.
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