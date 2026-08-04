Kreuznacher Parkparadiese
Aus einer kleinen Buddelei wurde große Geschichte
Aktuell lässt der niedrige Wasserstand der Nahe es zu, dass man vom Quellenhof über Felsbrocken zur Elisabethenquelle springen k
Aktuell lässt der niedrige Wasserstand der Nahe es zu, dass man vom Quellenhof über Felsbrocken zur Elisabethenquelle springen kann.
Robert Neuber

In unserer Serie zu Kreuznacher Parks geht es heute in den Kreuznacher Kurpark, wo Andreas Wilhelmi im Jahre 1832 mit der Entdeckung der Solequelle den Grundstein für die großen Zeiten der Kur und des Kurhauses legte. 

Lesezeit 3 Minuten
„Buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Bad Kreuznach!“ Das ist Spanisch, und so dürfte Andreas Wilhelmi seine Gäste auf dem Badewörth begrüßt haben. Wilhelmi hatte nämlich sein Glück – also Gold – in Südamerika gesucht, und auch wenn er nicht zum Goldmagnaten wurde, es reichte immerhin, um einen Teil der Insel zwischen Mühlenteich und Nahe zu erwerben.
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