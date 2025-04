Starkregenereignisse prägen auch in unserer Region immer wieder die Schlagzeilen. Doch während es im Sommer 2021 in Winterbach und Winterburg „Land unter“ hieß und Stromberg 2016 in Wassermassen versank, kommt es andererseits zu so trockenen Frühjahrsmonaten, dass nicht nur der Soonwald bereits im Sommer eine Herbstfärbung annimmt. Beides ist für Umwelt und Mensch nicht gesund. Deswegen kümmert sich nun eine Projektgruppe darum, aus dem Naturpark Soonwald-Nahe eine sogenannte Schwammregion zu machen.

Man kann das Projekt „Schwammregion Soonwald-Nahe“ auf diese Formel bringen: Das Wasser soll hin, wo es benötigt wird – ohne schwallartige Ausbreitungen in der Fläche oder Trockenheit im Wald. Wie ein Schwamm soll die Hunsrück-Nahe-Region künftig mit Wasser umgehen: aufsaugen, speichern und es über Verdunstung, Versickerung oder Wiedernutzung abgeben.

Projekt läuft zwei Jahre lang

Denn schließlich kommt es im Naturpark und der Region immer wieder zu hydrologischen Extremereignissen wie Überschwemmungen so wie beispielsweise in Stromberg 2016 und zu Phasen extremer Trockenheit wie im Sommer 2022, als man durch den Rhein zum Mäuseturm laufen konnte. Sie betreffen sowohl die bewaldeten Höhenlagen des Soonwaldes als auch das offene Nahetal. Um dem entgegenzuwirken, wurde das Projekt mit zweijähriger Laufzeit gestartet. Die Regie liegt bei Projektmanagerin und Landschaftsplanerin Jenny Eckes (28) aus Wallhausen, die als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule Geisenheim University arbeitet. Mit an Bord sind Land- und Forstwirte der Region, Klimaschutzmanager und Wissenschaftler. Das Ziel: Vernetzung und Erfahrungsaustausch sowie das Abstimmen von Einzelmaßnahmen untereinander, um die Situation insgesamt zu verbessern – und nicht nur punktuell.

Gemeinsame Lösungsstrategien sind angesagt

„In der Region fanden bereits einige Maßnahmen zur Erhöhung des flächigen Wasserrückhaltes statt, sowohl im Wald als auch im Offenland“, erklärt Jenny Eckes. Nur fehle zwischen den verschiedenen Aktivitäten und Akteuren ein Austausch, besonders zwischen Initiativen im Offenland und Wald.

Gesucht werden also gemeinsame Lösungsstrategien. Denn während der Soonwald von einem historischen Grabennetz aus dem 19. Jahrhundert durchzogen ist und schnell über die Bäche entwässert, sind in der Fläche staunasse Böden vorhanden. „Was früher zur Bewirtschaftung sinnvoll war, verschärft in Zeiten des Klimawandels Dürreereignisse und Hochwasserspitzen“, verdeutlicht Eckes. Dazu tragen kanalisierte Bäche und verbaute Auen bei. Das Wasser führt zu Schäden an der Infrastruktur wie etwa Brücken, verursacht Bodenerosionen und kann Schwermetalle oder Pestizide befördern. „Diese Entwicklungen sind nicht nur klimatisch bedingt, sondern vor allem das Ergebnis einer vom Menschen veränderten Landschaft mit eingeschränktem Wasserrückhaltevermögen“, sagt die Fachfrau.

i Die Lenkungsgruppe (von links): Rainer Lauf und Norbert Weißmann vom Regionalbündnis, Projektmanagerin Jenny Eckes, Eckard Jedicke und Jörn Schultheiß von der Hochschule Geisenheim und Marco Rohr vom Naturpark Soonwald-Nahe. Laura Kellner. Regionalbündnis Soonwald-Nahe

Um des Problems „Wasser“ Herr zu werden, sind also verschiedene Maßnahmen zum Wasserrückhalt nötig. „Und zwar am besten dort, wo die Wassermenge entsteht“, erklärt Jenny Eckes. Eine Möglichkeit sind kaskadenartig angelegte Mulden oder gezielte Rückleitungen des Wassers aus den Gräben zurück in die Fläche. Dadurch lässt sich verhindern, dass sich große Wassermengen in den Gräben bündeln, unkontrolliert hangabwärts abfließen und in tiefer gelegenen Bereichen Überflutungen verursachen. Auen- und Gewässerrenaturierungen seien ebenfalls angesagt. Als gelungenes Projekt nennt Eckes die Aktion Blau Plus, mit der größere Gewässerabschnitte des Gräfen- und Simmerbachs wiederhergestellt wurden. Ein angepasstes Totholzmanagement sowie bodenschonende Bewirtschaftung, Begrünung und oder ein Regenwasserkonzept im Siedlungsraum seien ebenfalls wichtige Maßnahmen.

Für all das gab es bereits eine Auftaktveranstaltung mit 70 Teilnehmern, die Potenziale und Bedürfnisse der Region besprochen haben. „Es sollen zudem Arbeitsgruppen und eine Webseite entstehen. Außerdem gibt es einen Austausch über Förderungen“, führt Eckes aus. Das Projekt wird von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) bis Ende 2026 gefördert und ist ein Partnervorhaben der Hochschule Geisenheim, des Naturparks Soonwald-Nahe und des Regionalbündnisses Soonwald-Nahe.

Schwammstadt Bad Kreuznach

Förster Lorenz Berger vom Forstrevier Nahe (dazu gehört neben Frei-Laubersheim, Hackenheim, Mandel und Weinsheim auch die Stadt Bad Kreuznach) hielt im Ausschuss für Grundstücksangelegenheiten der Stadt Bad Kreuznach einen Vortrag über eine Schwammregion und die Potenziale, die eine Stadt wie Bad Kreuznach daraus ziehen kann – als Schwammstadt. Im Gegensatz zur Schwammregion Soonwald gehe es bei der Schwammstadt Bad Kreuznach – und hier insbesondere beim Umland – darum, Wind und Trockenheit als Folgen der Klimakrise abzumildern. Wichtig sei, dass sogenannte Agroforstsysteme diskutiert werden, sagte Berger. Dies ist ein landwirtschaftliches Produktionssystem, das mehrere Elemente wie klassische Ackerkulturen, Tierhaltung und Forstwirtschaft kombiniert. Das Ziel ist es, Nutzungsaspekte für die Landwirtschaft und Naturschutz zu vereinen. So könne man etwa Nutzhölzer, Bäume, Heckenstreifen oder Streuobstwiesen an bestimmten Stellen einbringen – wenn es zum Weinbau und der Landwirtschaft passt. Das wiederum könne helfen, den Wind zu brechen und Schatten zu schaffen. Auch der Erholungswert werde durch solche Maßnahmen gesteigert. Über Sponsorenprojekte und Fördergelder könne dies angegangen werden. cob