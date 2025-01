Bad Kreuznach muss sparen Aus 40 werden sechs: Politik streicht neue Stellen 22.01.2025, 15:47 Uhr

i Rund 61 Millionen Euro wird der gesamte Personalapparat der Stadtverwaltung Bad Kreuznach (inklusive Kindertagesstätten) im laufenden Jahr kosten. Einer Absage hat die Politik nun einigen Stellenwünschen aus den einzelnen Ämtern erteilt. Marian Ristow

Kommunaler Vollzug, Kitas und Bauamt: Die Bad Kreuznacher Stadtpolitik muss sparen und hat laut Nein gesagt zu vielen Stellenwünschen aus der Stadtverwaltung. Welche Stellen 2025 neu geschaffen werden und welche abgelehnt wurden, erfahren Sie hier.

2025 wird die Bad Kreuznacher Stadtverwaltung voraussichtlich um sechs neue Stellen wachsen. Zwar hat der Stadtrat den Stellenplan für das laufende Jahr noch nicht bewilligt – das soll am kommenden Donnerstag geschehen –, der Haupt- und Personalausschuss hat dies aber am Montag in aller Deutlichkeit auf den Weg gebracht.

