Vergessenes Kiosk lebt
Auftakt bei „Wein & Brigg“: Programm bis Ende Juni
Schon kurz nach der Eröffnung der Weinland-Nahe-Aktion „Wein & Brigg“ scharten sich die ersten Gäste um die Theke des Wallhäuser
Schon kurz nach der Eröffnung der Weinland-Nahe-Aktion „Wein & Brigg“ scharten sich die ersten Gäste um die Theke des Wallhäuser Weingutes Krolla vor dem alten Kiosk an der „Geesebrigg“.
Norbert Krupp

Pop-up-Weinbar bringt Nahe-Winzer an die Uferpromenade: zehn Wochenenden mit wechselnden Gastgebern, Verkostungen und Gesprächen am alten Kiosk. Kein Gastronomieangebot – Picknick ausdrücklich erwünscht.

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Spaziergänger und Passanten waren gleichermaßen überrascht, als sie von Freitag bis Sonntag den Ausschank des Wallhäuser Weinguts Krolla neben dem alten Kiosk an der „Geesebrigg“, in Nähe der Pauluskirche, entdeckten. Vom 17. April bis zum 21. Juni bringt Weinland Nahe mit seinem neuen Pop-up-Format „Wein & Brigg“ regionale Weine in die Innenstadt.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerGastronomie

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