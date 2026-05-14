Nun doch höhere Steuern? Aufsicht sagt wieder Nein zu Bad Sobernheimer Haushalt Silke Jungbluth-Sepp 14.05.2026, 13:00 Uhr

i Wieder alles auf Anfang: Die Kommunalaufsicht hat auch den zweiten Etatentwurf der Stadt Bad Sobernheim abgelehnt. Sie pocht auf Steuererhöhungen, um das hohe Defizit zu drücken. Silke Jungbluth-Sepp

Die Kommunalaufsicht hat den Bad Sobernheimer Haushalt auch in der zweiten Fassung abgelehnt. Die Erhöhung des Gästebeitrags und rigorose Streichungen sind nicht ausreichend. Läuft es nun doch auf eine höhere Grundsteuer hinaus?

Der Haushalt 2026 der Stadt Bad Sobernheim ist zum zweiten Mal bei der Kommunalaufsicht durchgefallen. Sie erhebe Bedenken wegen Rechtsverletzung, teilte diese mit. Schon über den ersten Etatentwurf im Februar hatte die Aufsicht den Daumen gesenkt und auf eine Verbesserung der Einnahmesituation der hoch verschuldeten Stadt gepocht.







Artikel teilen

Artikel teilen