Aktivtour rund um Mandel Auf zum Weinwandern über den Hasehiwwel Christine Jäckel 13.08.2026, 15:00 Uhr

i Wander AG-Sprecher Andrew Leuchtmann (links) mit einem Teil des Teams, das viel Arbeit in die Planung der Sandhasen-Aktivtour gesteckt hat. Christine Jäckel

Andrew Leuchtmann und seine Mitstreiter der Wander AG haben rund um Mandel einen 11,7 Kilometer langen Rundwanderweg angelegt, der nun offiziell eröffnet worden ist. Vom Dorfplatz führt die Aktivtour Mandeler Sandhasen an Wingertshäuschen vorbei.

Das Weindorf Mandel hat jetzt nicht nur einen schönen Rundwanderweg, sondern erstmals auch eine direkte Fußwegverbindung von der Dorfmitte hoch zum Wingertshäuschen. Das Team der Wander AG mit ihrem „Motor“ Andrew Leuchtmann strahlte zur Eröffnung der Aktivtour und des Schloßbergsteigs mit der Sonne um die Wette.







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