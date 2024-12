Verkauf im Kreis Kreuznach Auf Wunsch wird der Traumbaum auch geliefert Josef Nürnberg 16.12.2024, 06:00 Uhr

i Ruth Aletsee holt seit Jahren ihren Weihnachtsbaum im Weingut Weiß . Josef Nürnberg

Die vorweihnachtliche Christbaumsuche wird mancherorts zu einem geselligen Weinverkosten.

Einige Winzerbetriebe im Kreis Bad Kreuznach, wie das Weingut Laubenstein in Hochstätten, bieten teils seit Jahrzehnten selbst gezogene Weihnachtsbäume an. Anders als bei großen Händlern oder Baumärkten wird der Weihnachtsbaumverkauf in den Winzerhöfen oft zum vorweihnachtlichen Treff, denn zumeist bieten die Betriebe ein Gläschen Wein aus ihren Kellern oder einen Glühwein an.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen