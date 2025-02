Bundestagswahl Wahlkreis 200 Auf soziale Themen gesetzt: Das hat sich ausgezahlt 24.02.2025, 13:03 Uhr

i Die Linke hatte allen Grund, ihr gutes Abschneiden bei der Bundestagswahl zu feiern. Schon nach der ersten Hochrechnung machte Jürgen Locher die Sektflasche auf. Harald Gebhardt

Totgesagte leben also manchmal doch länger. Wenn sich dieser Spruch bewahrheitet hat, dann für die Linke bei der Bundestagswahl. Auch im Wahlkreis 200 holte die Partei ein sehr gutes Ergebnis und hatte allen Grund zu feiern.

Jürgen Locher, Direktkandidat der Linken, im Wahlkreis 200 hatte seine Partei schon vor dem Urnengang am Sonntag im Aufwind gesehen und dies unter anderem an den vielen Parteieintritten, vor allem von Jüngeren, in den vergangenen Wochen festgemacht. Mit dem Wahlergebnis sah er sich darin bestätigt.

