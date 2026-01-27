Ein 38-jähriger litauischer Staatsbürger muss sich aktuell vor der Schwurkammer des Landgerichts für den Überfall auf einen Juwelierladen in der Bad Kreuznacher Fußgängerzone 2013 verantworten. Die Schussabgabe steht weiter im Fokus der Verhandlung.
Lange Zeit blieb der Raubüberfall im Jahr 2013 auf einen Bad Kreuznacher Juwelier ungelöst. Die Ermittler kamen Jahre danach zunächst auf die Spur zweier Hintermänner. Die beiden Männer aus Kaiserslautern sollen die Tat geplant und drei Litauer mit der Durchführung des Überfalls beauftragt haben.