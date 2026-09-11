60 Aussteller haben in der Kyrau-Halle über die unterschiedlichsten Berufe informiert oder Praktikaplätze angeboten. Nach langen Jahren haben die Organisatoren des Arbeitskreises Schule-Wirtschaft den Messetermin nun vorverlegt. Und das kommt an.
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Die Ausbildungsmesse in der Kyrau-Halle vernetzte in angenehmer Atmosphäre mit gut strukturierten Messeständen mehr als 500 Realschüler, Berufsschüler und Gymnasiasten mit 60 Ausbildungsbetrieben von A wie Arbeitsagentur bis Z wie Zoll. Grob geschätzt wurden an den Informationsständen 500 Ausbildungsplätze und Hunderte Praktika beworben.