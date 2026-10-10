Wieder mehr Ordnung schaffen
Auf Kreuznacher Hauptfriedhof soll aufgeräumt werden 
Es gibt zwar Regeln, was auf dem Friedhof erlaubt ist und was nicht, doch nicht alle halten sich daran. Verwaltung und Politik w
Es gibt zwar Regeln, was auf dem Friedhof erlaubt ist und was nicht, doch nicht alle halten sich daran. Verwaltung und Politik wollen deshalb jetzt für mehr Ordnung sorgen.
Harald Gebhardt

Auf dem Bad Kreuznacher Hauptfriedhof sieht vieles unschön aus. So liegen Gießkannen, Gartenwerkzeuge und vieles mehr herum, auch wenn dies laut Friedhofsordnung verboten ist. Die Politik will nun für mehr Ordnung sorgen.

Lesezeit 3 Minuten
Auf dem Bad Kreuznacher Hauptfriedhof sorgen nicht nur E-Scooter- und Fahrradfahrer, die den Hauptweg als Abkürzung zwischen der Mannheimer und der Alzeyer Straße nutzen, für Ärger. Auch ansonsten liegt Einiges im Argen. Die Friedhofsordnung war Thema im Finanzausschuss, der als Werksausschuss dafür zuständig ist, und sorgte für eine längere Diskussion.
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