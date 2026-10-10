Auf dem Bad Kreuznacher Hauptfriedhof sieht vieles unschön aus. So liegen Gießkannen, Gartenwerkzeuge und vieles mehr herum, auch wenn dies laut Friedhofsordnung verboten ist. Die Politik will nun für mehr Ordnung sorgen.
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Auf dem Bad Kreuznacher Hauptfriedhof sorgen nicht nur E-Scooter- und Fahrradfahrer, die den Hauptweg als Abkürzung zwischen der Mannheimer und der Alzeyer Straße nutzen, für Ärger. Auch ansonsten liegt Einiges im Argen. Die Friedhofsordnung war Thema im Finanzausschuss, der als Werksausschuss dafür zuständig ist, und sorgte für eine längere Diskussion.