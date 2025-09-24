Die auch Jahre nach dem Ausbau der Bosenheimer Straße immer noch fehlenden Endabrechnungen haben Fragen aufgeworfen. Zumal die Stadt das Geld dringend braucht. Es geht um Einnahmen in Höhe von insgesamt 930.000 Euro.
Lesezeit 3 Minuten
Für den gesamten Ausbau der Bosenheimer Straße, obwohl schon vor Jahren abgeschlossen, hat die Stadt noch keine abschließenden Ausbaubeiträge kassiert. Lediglich für den ersten und zweiten Abschnitt (Alzeyer Straße bis Dürerstraße sowie Dürerstraße bis Riegelgrube) wurden Vorausleistungen erhoben.