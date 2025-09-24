Streitfall Bosenheimer Straße Auf fast 1 Million Euro muss Bad Kreuznach noch warten 24.09.2025, 17:00 Uhr

i Der Grundstückserwerb im dritten Bauabschnitt der Bosenheimer Straße ist immer noch nicht abgeschlossen. Vor fünf Jahren wurde die Baumaßnahme fertiggestellt, Bescheide sind bislang nicht erlassen worden. Harald Gebhardt

Die auch Jahre nach dem Ausbau der Bosenheimer Straße immer noch fehlenden Endabrechnungen haben Fragen aufgeworfen. Zumal die Stadt das Geld dringend braucht. Es geht um Einnahmen in Höhe von insgesamt 930.000 Euro.

Für den gesamten Ausbau der Bosenheimer Straße, obwohl schon vor Jahren abgeschlossen, hat die Stadt noch keine abschließenden Ausbaubeiträge kassiert. Lediglich für den ersten und zweiten Abschnitt (Alzeyer Straße bis Dürerstraße sowie Dürerstraße bis Riegelgrube) wurden Vorausleistungen erhoben.







