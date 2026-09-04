Von speziellen Kollegen, Tücken der modernen Technik und der Bedeutung der Kaffeeküche wusste Andrea Volk in ihrem Programm „Flurfunk“ zu berichten. Auch für die Bundespolitik hatte sie einige Seitenhiebe im Gepäck.

Mit „Flurfunk“ gastierte Andrea Volk in der Kleinkunstbühne. Auch in ihrem vierten Programm aus der Reihe „Büro und Bekloppte“ brachte die Kabarettistin den ganz normalen Wahnsinn des Büroalltags pointiert und spritzig auf die Bühne.

Über den tagtäglichen Irrsinn müsse man sich nicht wundern, der fange ja bereits in der Politik an, konstatierte Volk.