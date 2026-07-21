Meinung zum Fehlgriff von Letz
Auf die Kritik völlig überzogen reagiert
Harald Gebhardt
Harald Gebhardt
Jens Weber. MRV

Der Streit um die Gewobau ist eskaliert. „Hetze“ hat Oberbürgermeister Emanuel Letz Jürgen Eitel vorgeworfen und sich in der Wortwahl schwer vergriffen, findet unser Redakteur Harald Gebhardt.

Lesezeit 1 Minute
Da hat Oberbürgermeister Emanuel Letz die Contenance verloren, völlig überzogen auf die Kritik von Jürgen Eitel reagiert. Mit seiner Wortwahl „Hetze“ ist er deutlich übers Ziel hinausgeschossen, hat er sich im Vokabular schwer vergriffen. Egal, was man von dem Antrag der Freien Wähler hält, von „Hetze“ kann weder dabei noch bei den Ausführungen Eitels dazu die Rede sein.
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