Ein Todesopfer zu beklagen Auf der B41 und der L108: Fünf Unfälle in drei Tagen 29.11.2024, 12:51 Uhr

i In Fahrtrichtung Bad Kreuznach kollidierten am frühen Donnerstagabend zwei Fahrzeuge mit einem Pannenfahrzeug am Fahrbahnrand. Christian Vollmer, Freiw. Feuerw

Auf der Bundesstraße 41 und im Einsatzgebiet der Freiwilligen Feuerwehr VG Rüdesheim kam es zu mehreren Unfällen in der letzten Novemberwoche.

Mehrere Verkehrsunfälle haben sich in den vergangenen drei Tagen auf der B41 und im Einsatzgebiet der Freiwilligen Feuerwehr Verbandsgemeinde (VG) Rüdesheim und im Gebiet mit der Stadt Bad Kreuznach ereignet. So sorgte etwa am Dienstagmittag auf der Bundesstraße bei Waldböckelheim ein umgestürzter Auflieger eines Sattelzuges f ür Verkehrschaos.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen