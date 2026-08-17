Ein Blick zurück in der Jahrmarkthistorie – das große Kreuznacher Volksfest im Wandel der Zeit: Die Touristinformation bietet eine ganz besondere Führung an.
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Bad Kreuznacher Jahrmarkt: Riesenrad, Fahrgeschäfte, Lichter, Düfte und das unverwechselbare Treiben auf der Pfingstwiese: Nicht nur für Kreuznacher ist der Jahrmarkt eine feste Größe im Kalender. Doch wie hat eigentlich alles angefangen? Wer prägte das beliebte Volksfest – und wie wurde aus einem Vieh- und Krämermarkt die „fünfte Jahreszeit“ der Stadt?