Noch vier Tage bis zum Start Auf den Spuren von mehr als 200 Jahren Jahrmarkt Harald Gebhardt 17.08.2026, 06:00 Uhr

i Ein Jahrmarktsklassiker: der Kreuznacher Wellenflug. Jürgen Blätz

Ein Blick zurück in der Jahrmarkthistorie – das große Kreuznacher Volksfest im Wandel der Zeit: Die Touristinformation bietet eine ganz besondere Führung an.

Bad Kreuznacher Jahrmarkt: Riesenrad, Fahrgeschäfte, Lichter, Düfte und das unverwechselbare Treiben auf der Pfingstwiese: Nicht nur für Kreuznacher ist der Jahrmarkt eine feste Größe im Kalender. Doch wie hat eigentlich alles angefangen? Wer prägte das beliebte Volksfest – und wie wurde aus einem Vieh- und Krämermarkt die „fünfte Jahreszeit“ der Stadt?







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