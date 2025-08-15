Ein besonderes Erlebnis: Weinprobe auf dem Riesenrad. Begeistert und ausverkauft zieht das Event Weinliebhaber an – mit bewegenden Geschichten in luftiger Höhe. So lief die inoffizielle Eröffnung des Jahrmarkts!

Die Weinprobe auf dem Riesenrad am Donnerstag zog Wein- und Jahrmarktsfreunde auch in diesem Jahr wieder an. Wie beliebt die Veranstaltung ist, kann Gloria Mathern vom Weingut Mathern in Niederhausen bestätigen. Sollte der Vorverkauf am 1. August eigentlich erst ab 14 Uhr beginnen, bildete sich vor der Verkaufsstelle schon vor 13 Uhr eine Schlange, sodass prompt entschieden wurde, vorzeitig mit dem Kartenverkauf zu beginnen. „Wer nach 14 Uhr gekommen wäre, der hätte ohnehin in der Schlange ohne Aussicht auf eine der 168 Karten gestanden“, sagte Mathern.

i Naheweinprinzessin Laura Ludwig (Mitte) schenkt Wein an Margarete Roßkopf (vorn links) und deren Freundinnen aus. Charlotte Eberwien

Neben dem Weingut Mathern schenkten für die Reisegesellschaft in den 42 Gondeln des Riesenrades auch die Wein- und Spirituosenmanufaktur Frick aus Duchroth und das Weingut Paul Anheuser ihre Weine aus. Wer in luftiger Höhe Geschmack an den edlen Nahetropfen gefunden hat, hat während der Jahrmarktstage Gelegenheit, diese Weine zu probieren, da alle drei Betriebe auch im Weinzelt vertreten sind.

i Auch die Ippesheimer um Winzer und Landwirt Jürgen Braun (3. von links) wollten sich die Naheweinprobe in luftiger Höhe nicht entgehen lassen. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Wie immer waren es die Geschichten am Rand, die die weinselige Reise in luftiger Höhe über das Jahrmarktsgelände so interessant machten. Unvergessen dürfte sicherlich die diesjährige Weinprobe für Gabi Tress sein. Sie feierte am Donnerstag im Zuge der Weinprobe Geburtstag auf dem Riesenrad. Die Karte zu 30 Euro hatten ihr Familienmitglieder geschenkt. Ein weiteres Geburtstagskind war Marc Zahn, der im Rollstuhl sitzt, und als Kreuznacher Gässchen den Jahrmarkt über alles liebt.

i Ohne die Feuerwehr geht einfach nichts: Hier die Bad Kreuznacher Kameraden beim Überprüfen der 15 Hydranten auf der Pfingstwiese. Charlotte Eberwien

Auch wenn das neue barrierefreie Riesenrad erst im Oktober an die Firma Kipp geliefert wird, hatte Riesenrad-Betreiber Willi Kipp eine Gondel eingebaut, in die ein Rollstuhl passt. Auch Emanuel Letz, Thomas Blechschmidt und Nathalie Herberger wagten sich mit edlem Wein versorgt in luftige Höhen. Es brauchte übrigens nicht viel Fantasie: Mit jeder Runde und dem Nachschenken von Wein wurde die Stimmung heiterer.