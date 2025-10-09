Polizeieinsatz Bad Kreuznach: Auf Bahnhofsvorplatz mit Messer hantiert
Ein 51-Jähriger sorgt für Aufregung, als er auf dem Bad Kreuznacher Bahnhofsvorplatz mit einem Messer hantiert.
Reisende informierten am Mittwochmorgen kurz vor 8 Uhr die Bundespolizei Bad Kreuznach über einen Mann, der auf dem Bahnhofsvorplatz sitzen und mit einem Messer hantieren würde. Die Streife der Bundespolizei traf den Mann vor Ort an, während er das Messer schliff und forderte ihn auf, dieses abzulegen, was er zunächst nicht tat.