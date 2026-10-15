Tipps für den Nahe-Herbst
Auf Bad Kreuznacher Pfingstwiese geht es rund ums Haus
Die Baumesse spielt sich nicht nur in den Zelten ab, sondern bietet natürlich auch drumherum interessante Produkte für Haus und
Die Baumesse spielt sich nicht nur in den Zelten ab, sondern bietet natürlich auch drumherum interessante Produkte für Haus und Garten.
Josef Nürnberg (Archiv). Josef Nürnberg

Am Wochenende vom 16. bis 18. Oktober geht es auf der Kreuznacher Pfingstwiese nur ums Bauen. Die Baumesse lädt wieder mit einem umfassenden Angebot ein – Handwerk, Beratung, Produkte. Und zu gewinnen gibt es natürlich auch etwas. 

Lesezeit 2 Minuten
Solaranlage auf den Balkon? Wärmepumpe im Altbau? Reicht das Geld fürs Haus? Wie schütze ich mich vor Räubern? Welche Fragen auch immer rund ums Bauen und ums Wohnen gestellt werden – sie dürften am kommenden Wochenende beantwortet werden. Die Kreuznacher Baumesse lädt wieder auf die Pfingstwiese: Ab Freitag, 16.
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Oeffentlicher AnzeigerBauen & Wohnen

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