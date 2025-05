Das Auf Anfang!-Festival in Auen öffnet am 25. bis 26. Juli zum fünften Mal seine Tore. Internationale, deutschlandweite und regionale Musiker präsentieren eine musikalische Bandbreite zwischen Indie, Rock, Punk über Hip-Hop und Elektro. Dabei soll die Veranstaltung nicht nur als genreübergreifendes Musik-Festival verstanden werden, auch demokratiefördernde Elemente finden hier ihren Platz. Das Festival bietet Kunst, Ausstellungen und politische Angebote an, wie Vorträge von wichtigen zivilgesellschaftlichen Vereinen. So wollen die Veranstalter die Bindung zwischen Stadt und Land stärken. So schreibt es die Initiative in einer Mitteilung.

i Auch nach Eintritt der Dunkelheit gibt es noch etwas zu staunen. Die Gäste saugen die nächtliche Atmosphäre auf. Uwe Dalm

Das ehrenamtlich organisierte Event steht dieses Jahr unter dem Motto „Generationen“. Dabei möchte das generationsübergreifende Team ein Zeichen für Vielfalt, Teilhabe und gesellschaftlichen Zusammenhalt setzen. Die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus, Teachers for Future und Omas gegen rechts sind unter anderem dabei: Es wird diskutiert, mitgemacht und anschließend können konkrete Handlungsanweisungen für den Alltag mitgegeben werden. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren kommen neue Angebote im Kinderprogramm dazu. Bastelstände, eine Kinderdisco und ein übergroßes „Mensch ärgere dich nicht“-Spiel stellen nur eine Auswahl für die Kleinen dar.

i So sieht's aus! Vorabendliche Stimmung auf dem Festival-Gelände. Markus Below

Das Festival steht unter der Schirmherrschaft von Staatssekretär Denis Alt (Arbeitsministerium), Uwe Engelmann (Bürgermeister Verbandsgemeinde Nahe-Glan), Roland Ruegenberg (Stadtbürgermeister Bad Sobernheim) und Torsten Baus (Gemeindebürgermeister Auen). Die Veranstalter planen dieses Jahr mit 1000 Besuchern pro Tag.

Ein Festivalticket für beide Tage kostet im Vorverkauf 51 Euro, ein Einzelticket für Freitag 26 Euro und für Samstag 31 Euro. Kinder bis 14 Jahre und finanziell schwächere Menschen zahlen keinen Eintritt. Weitere Informationen und Tickets: www.initiative-fm.de