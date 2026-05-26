Circus Krone in Bad Kreuznach Auch Wildtiere und Pferdenummern gehören zum Programm Josef Nürnberg 26.05.2026, 18:00 Uhr

i Tierlehrer Hans Ludwig Suppmeier informierte darüber, wie Circus Krone seine Pferde hält. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Um Wildtiere im Zirkus tobt schon länger eine erhitzte Debatte zwischen Tierschützern und Zirkusleuten. Auch beim Circus Krone gehören Wildtiere zum Programm. Tierlehrer Hans Ludwig Suppmeier gibt dazu Auskunft.

Circus Krone gastiert von Mittwoch bis einschließlich Sonntag, 31. Mai. auf der Pfingstwiese. Für Krone obligatorisch reist der Zirkus auch mit Tieren. Neben Wildtieren wie Löwen sind Pferdenummern Teil des Programms. Die mehr als 40 Pferde sind bereits in ihren Stall eingezogen.







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