Um Wildtiere im Zirkus tobt schon länger eine erhitzte Debatte zwischen Tierschützern und Zirkusleuten. Auch beim Circus Krone gehören Wildtiere zum Programm. Tierlehrer Hans Ludwig Suppmeier gibt dazu Auskunft.
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Circus Krone gastiert von Mittwoch bis einschließlich Sonntag, 31. Mai. auf der Pfingstwiese. Für Krone obligatorisch reist der Zirkus auch mit Tieren. Neben Wildtieren wie Löwen sind Pferdenummern Teil des Programms. Die mehr als 40 Pferde sind bereits in ihren Stall eingezogen.