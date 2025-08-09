Die traditionsreiche, nahezu 1000 Einwohner zählende Gemeinde am Guldenbach kann auf eine bewegte Geschichte zurückblicken. Die erste als historisch gesichert geltende Urkunde stammt vom 7. Mai 1125. Daraus leitet sich das Jubiläum ab, das im September gefeiert wird: 900 Jahre Schweppenhausen.

Damals schrieb Kaiser Heinrich V. an die Abtei St. Maximin in Trier, dass Pfalzgraf Gottfried den Mönchen alles geraubte Gut, darunter auch den Hof „Suppenhusen“ zurückgeben müsse. Eine Siedlung des „Swapo“, die Ende der 12. Jahrhunderts an die Herren von Bolanden zu Lehen gegeben wurde, dürfte der Anfang des ursprünglichen Walddorfs gewesen sein. Seit dem 13. Jahrhundert befand sich Schweppenhausen in Kurpfälzer Besitz, der als Lehen zunächst an die Wildgrafen von Dhaun und nach 1400 an die Grafen von Ingelheim gelangte.

Schweppenhausen war Hauptort der gräflich-ingelheimischen Herrschaft. Auch das ist belegt: Ritter Hund von Saulheim hielt 1407 in Schweppenhausen einen Gerichtstag ab. Durch die Franzosen endete 1798 die Fürstenherrschaft. 1815 kam das Dorf zur preußischen Bürgermeisterei Windesheim, dann 1938 zum damaligen Amt Stromberg, der späteren Verbandsgemeinde.

Bis 1889 bestimmten Landwirtschaft und Weinbau den Broterwerb

Bis zur Fertigstellung der Hunsrückbahn 1889 bestimmten Landwirtschaft und Weinbau den Broterwerb der meisten Bürgerinnen und Bürger. Danach gewannen die holzverarbeitende Industrie und andere Betriebszweige neben den acht Mühlen an Bedeutung: kleine und mittelständische Unternehmen etwa wie Laubsägen- und Möbelfabrik, Weinbrennerei, Wäscherei und Reinigung, Bootsbau, Grubenholzherstellung, Geflügelhof, Raiffeisenwarenzentrale, Kleintransportunternehmen, Getränkehandlung, Hundepension, Bauunternehmen, Großhandel mit Brot- und Backwaren, Maschinenbau und einige mehr. Sie boten und bieten zum Teil auch heute noch eine Vielzahl an Arbeitsplätzen.

Obwohl die Landwirtschaft stark zurückgegangen ist, hat die Gemeinde ihre ländliche Idylle bewahrt. Der Weinbau spielt immer noch eine wichtige Rolle. Mit Liesel Mattes (1954) ging eine der ersten Naheweinköniginnen aus der Gemeinde hervor. Mit Hanna Steyer (1956) und Jutta Steyer (1985) kamen zwei weitere Repräsentantinnen des Naheweins aus Schweppenhausen.

Bis 1933 gab es im Dorf eine jüdische Gemeinde. 1929 zählte man 80 Viehhalter mit 15 Pferden, 163 Rindern, 76 Schweinen, 17 Ziegen, 30 Bienenstöcken und 1078 Stück Federvieh. Heute gibt es nur noch einige Pferde und Hühner. Von 1954 bis 1981 gab es eine Gemeindebücherei, bis 1993 eine Poststelle. Nach wie vor wird das Gemeindeleben von den Vereinen gestaltet und geprägt. Während der Gesangverein Frohsinn und der Musikverein ebenso der Vergangenheit angehören wie das DRK, beschränken sich die Vereins- und Gruppenaktivitäten auf den TuS 09, den Popchor Kreuz & Quer, die Freiwillige Feuerwehr, die Kirchengemeinde, die SGS (Selbsthilfe-Gemeinschaft Schweppenhausen), die WG „Wir für Schweppenhausen“, den Carnevals Club und die Kindertagesstätte Naseweis.