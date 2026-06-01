Somalis an der Nahe vereint Auch nach der Flucht kämpft die Tochter ums Überleben Cordula Kabasch 01.06.2026, 17:00 Uhr

i Pfarrer Michael Kneib und Vater Mohammed Gutale, seine Tochter Salma und Salmas Patientenbetreuerin Mary Wanjiku Ndirangu vor der St. Nikolauskirche am Eiermarkt. Vater und Tochter sind nach fünf Jahren endlich wieder zusammen. Ulrich Coppel

Fünf Jahre lang haben sich Vater Mohammed Gutale und Tochter Salma nicht gesehen: Die beiden Somalis mussten flüchten und verloren sich aus den Augen. Das zehnjährige Mädchen konnte jetzt nach Bad Kreuznach kommen, doch es ist schwer krank.

Sehr glücklich sind die zehnjährige Salma und ihr in Bad Kreuznach lebender Vater Mohammed Gutale aus Somalia, als sie sich am 13. April in der Ankunftshalle des Frankfurter Flughafens nach fünf Jahren endlich wieder in die Arme schließen. Ihr ist nicht anzusehen, dass sie lebensgefährlich erkrankt ist und eine lange, schwere Odyssee durch Ostafrika hinter sich hat.







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