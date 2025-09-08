Zehn Männer und eine Frau wollen ab 1. Mai 2026 Beigeordneter der Stadt Bad Kreuznach werden. Einer der Amtsinhaber, Markus Schlosser (parteilos), beerben will, ist Mike Mattern. Der 58-jährige Einzelhandelsexperte, der gerade im Begriff ist, die Interessensgemeinschaft Bad Kreuznach zu gründen, um Innenstadt und Einzelhandel zu stärken, hat seine Bewerbung eingereicht. „Ich bin realistisch genug, um zu wissen, dass ich nur geringe Chancen haben dürfte, aber ich will ein Zeichen setzen. Ich möchte lieber etwas umsetzen, statt nur darüber zu reden“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. In seinen zahlreichen Stationen in ganz Deutschland habe er viele Erfahrungen sammeln können und wisse, wie man den Bürger aktiv mit einbinde. „Ich habe ein bisschen was gesehen“, erklärt er. Er stehe dafür, das Ohr nah bei den Menschen zu haben. „Viele sehen in mir einen Kümmerer. Und das freut mich.“ Derzeit bereitet er die Umsetzung des Mantelsonntags vor.