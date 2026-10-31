Kolumne „Randnotizen“ vom Chef Auch in der Innenstadt regiert der Markt Marian Ristow 31.10.2026, 06:00 Uhr

i Marian Ristow ist Leiter des Redaktionsverbundes Nahe, zu dem der Oeffentliche Anzeiger und die Nahe-Zeitung gehören. Kevin Rühle. MRV

Um was geht es heute in den „Randnotizen“? Marian Ristow wirft einen Blick auf den Zustand der Bad Kreuznacher Innenstadt. Und auf die Kreis-SPD, die nun eine neue Spitze hat. Was ist in besserem Zustand? Fußgängerzone oder Kreis-SPD?

W ie gefällt Ihnen die Bad Kreuznacher Innenstadt? Sagt Ihnen das Angebot dort zu? Ein Thema, über das man abendfüllend diskutieren könnte. Und eines, mit dem ich häufig konfrontiert werde. Nicht, weil man mir diese Frage stellt, sondern weil ich Zeuge von Gesprächen darüber werde.







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