Auch in der Bastgasse wird’s weihnachtlich...

Die Bastgässjer haben über Heiligabend einiges geplant, im früheren „Zum Schaa unn Schorsch“ wird´s sicher ziemlich lecker werden. Und auch an Silvester gibt es zur Neujahrsparty ein gesponsertes Menü.
Lesezeit 1 Minute
In der Bastgasse wird an Heiligabend ordentlich aufgetischt. Das Weingut Haas in Langenlonsheim hat gespendet, und Bastgässjer-Chef Rolf Lichtenberg wird an der Pfingstwiese kochen – dann wird bei den Bastgässjer serviert. Wie Gabi Clemens als Verantwortliche am Tresen annimmt, so werden sicher zwanzig Gässjer den Weihnachtsabend in der Bastgasse verbringen.