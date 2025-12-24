Heiligabend in Bad Kreuznach Auch in der Bastgasse wird’s weihnachtlich... Robert Neuber 24.12.2025, 11:00 Uhr

i An Heiligabend und Silvester wird einiges in der Bastgasse los sein, darauf freuen sich (von links) Rolf Lichtenberg, Gabi Clemens und zwei Bastgässjer. Robert Neuber

Die Bastgässjer haben über Heiligabend einiges geplant, im früheren „Zum Schaa unn Schorsch“ wird´s sicher ziemlich lecker werden. Und auch an Silvester gibt es zur Neujahrsparty ein gesponsertes Menü.

In der Bastgasse wird an Heiligabend ordentlich aufgetischt. Das Weingut Haas in Langenlonsheim hat gespendet, und Bastgässjer-Chef Rolf Lichtenberg wird an der Pfingstwiese kochen – dann wird bei den Bastgässjer serviert. Wie Gabi Clemens als Verantwortliche am Tresen annimmt, so werden sicher zwanzig Gässjer den Weihnachtsabend in der Bastgasse verbringen.







Artikel teilen

Artikel teilen