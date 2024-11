Studie zu Historie der Klinik Auch im Kreuznacher Viktoriastift wurden Kinder gequält Josef Nürnberg 19.11.2024, 15:00 Uhr

i Heute arbeitet das Viktoriastift nach den modernsten Erkenntnissen der Psychologie, doch in der Nachkriegszeit litt hier auch manches Kind. Josef Nürnberg

Ein dunkles Kapitel in der Geschichte des Kreuznacher Viktoriastiftes wird nun, Jahrzehnte später, aufgearbeitet: Das Schicksal der sogenannten Verschickungskinder, die in der Einrichtung untergebracht waren und teilweise schlimm misshandelt wurden.

Millionen Kinder wurden in der Bundesrepublik in der Nachkriegszeit bis in die 1970er-Jahre zur Kur geschickt. Ziel der sogenannten Verschickungskinder waren die 839 Kinderheilstätten und Kinderheime mit 56.608 Betten (1963). Einer dieser Orte war das Viktoriastift in Bad Kreuznach.

