Müssen mehr Sponsoren ran? Auch die Sportstadt Bad Kreuznach leidet an der Geldnot Josef Nürnberg 18.09.2025, 15:00 Uhr

i Im Sportausschuss umriss Sportdezernent Markus Schlosser (parteilos) die durchgeführten Maßnahmen wie den Tribünenbau am Nahe-Stadion. Josef Nürnberg

Mit einem Defizit von über 350.000 Euro im Nahe-Stadion und 1,4 Millionen Euro für die dringend benötigte Laufbahnsanierung im Salinental kämpft Bad Kreuznachs Sportinfrastruktur gegen die Finanznot.

Mit dem Ausbau des Stadions, das früher Moebus-Stadion, aber seit Kurzem Nahe-Stadion heißt, zeigte sich Sportdezernent Markus Schlosser in der jüngsten Sitzung des Sportausschusses sehr zufrieden. Nicht nur den Tribünenbau lobte Schlosser über den grünen Klee – mehr noch die Wirkung der Flutlichtanlage.







