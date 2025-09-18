Mit einem Defizit von über 350.000 Euro im Nahe-Stadion und 1,4 Millionen Euro für die dringend benötigte Laufbahnsanierung im Salinental kämpft Bad Kreuznachs Sportinfrastruktur gegen die Finanznot.
Mit dem Ausbau des Stadions, das früher Moebus-Stadion, aber seit Kurzem Nahe-Stadion heißt, zeigte sich Sportdezernent Markus Schlosser in der jüngsten Sitzung des Sportausschusses sehr zufrieden. Nicht nur den Tribünenbau lobte Schlosser über den grünen Klee – mehr noch die Wirkung der Flutlichtanlage.