Mehr Bäume in Bad Kreuznach Auch der Platz vor der Kreuzkirche soll ergrünen Harald Gebhardt 13.06.2026, 19:00 Uhr

i So soll es künftig auf dem Vorplatz der Kreuzkirche aussehen: Bäume statt Betonwüste. Fotomontage Stadtverwaltung

Bäume statt Betonwüste. Die Aktion mehr Grün in der Innenstadt läuft auf Hochtouren: Bald sollen der Europaplatz, die Fläche vor der Kreuzkirche und die Hochstraße im Bereich der Jahnhalle ergrünen. Was genau geplant ist, erfahren Sie hier.

Mehr Grün in der Innenstadt und mehr entsiegelte Flächen, um das Klima in der Innenstadt zu verbessern: Das gilt jetzt auch für die Hochstraße vor der Jahnhalle, den Europaplatz und den Platz vor der Kreuzkirche. Was genau dort vorgesehen ist, das stellte Tiefbauamtsleiter Hans Sifft jetzt im Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr vor.







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