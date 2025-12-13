Auszeichnung nach Sobernheim: Auch dem Bundespräsidenten gefällt Denkmalz-Projekt
Auszeichnung nach Sobernheim
Auch dem Bundespräsidenten gefällt Denkmalz-Projekt
Die Disibodenberger Kapelle in Bad Sobernheim ist ein historisches Kleinod. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hat das Projekt nun ausgezeichnet – und Bruno Schneider Bundespräsident Steinmeier die Sanierung und Gastronomienutzung vorgestellt.
Lesezeit 1 Minute
Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hat die Restaurierung der rund 600 Jahre alten Disibodenberger Kapelle in Bad Sobernheim als eines der herausragenden privaten Denkmalprojekte in Deutschland ausgezeichnet. Die Unternehmer Bruno Schneider und Joachim Schmitt hatten dem lange vernachlässigten Sakralbau vor einigen Jahren neues Leben eingehaucht, und das Gebäude in eine „Genussmanufaktur“ mit Restaurant, Brauerei und Biergarten verwandelt.