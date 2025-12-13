Auszeichnung nach Sobernheim Auch dem Bundespräsidenten gefällt Denkmalz-Projekt 13.12.2025, 15:00 Uhr

i Bruno Schneider (links) hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (rechts) die Sanierung des Denkmalz vorgestellt. Das Projekt wurde in Bonn von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz ausgezeichnet. Thomas Mertz/Deutsche Stiftung Denkmalschutz

Die Disibodenberger Kapelle in Bad Sobernheim ist ein historisches Kleinod. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hat das Projekt nun ausgezeichnet – und Bruno Schneider Bundespräsident Steinmeier die Sanierung und Gastronomienutzung vorgestellt.

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hat die Restaurierung der rund 600 Jahre alten Disibodenberger Kapelle in Bad Sobernheim als eines der herausragenden privaten Denkmalprojekte in Deutschland ausgezeichnet. Die Unternehmer Bruno Schneider und Joachim Schmitt hatten dem lange vernachlässigten Sakralbau vor einigen Jahren neues Leben eingehaucht, und das Gebäude in eine „Genussmanufaktur“ mit Restaurant, Brauerei und Biergarten verwandelt.







Artikel teilen

Artikel teilen