Am Naheufer Eier zerstört Attacke auf Schwan: Mutmaßlicher Täter wurde gefilmt Cordula Kabasch 24.04.2026, 09:53 Uhr

i Ein unbekannter Täter greift mutmaßlich eine Schwanendame mit einem Ast an: Das Bild nahm die Wildtierkamera der Naturschutzgruppe Nahe am Ufer neben dem Fuß- und Radweg Richtung Pfingstwiese auf. Naturschutzgruppe Nahe

Die elfköpfige Wasservogelfamilie konnte die Naturschutzgruppe Nahe unfallfrei bis zu ihrem neuen Zuhause am Flussufer begleiten, aber für die Eier einer Schwanendame kam jede Hilfe zu spät. Auf einer Videokamera wurde eine Attacke festgehalten.

Wieder ist ein Schwan attackiert worden – genauer: Eine Schwanendame, die am Naheufer unterhalb des Fuß- und Radwegs Richtung Pfingstwiese brütet. Ein Unbekannter griff sie am Mittwoch zwischen 8.35 und 8.45 Uhr auf dem Nest mit einem Stock an. Zwei Eier sind dabei zerstört worden.







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