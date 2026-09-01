Wirtschaft im Blick Atempause bei Immobilienpreisen und Mieten in Kreuznach Silke Jungbluth-Sepp 01.09.2026, 13:34 Uhr

i Atempause bei den Immobilienpreisen in Bad Kreuznach und der Region. Vor allem Eigentumswohnungen sind teilweise günstiger geworden. Mieter müssen dagegen teilweise tiefer in die Tasche greifen, vor allem bei hochwertigeren Wohnungen. Zacharie Scheurer/dpa. dpa-tmn

Wer in Bad Kreuznach bauen, kaufen oder mieten will, muss tief in die Tasche greifen. Allerdings zeigt die Statistik des Immobilienverbandes IVD, dass es in einigen Sparten zumindest nicht viel teurer oder sogar günstiger geworden ist als im Vorjahr.

Lange kannten die Immobilienpreise im Rhein-Main-Gebiet, und damit auch in der Region bis Bad Kreuznach, nur eine Richtung: steil aufwärts. Inzwischen hat sich die Situation abgekühlt, und es gibt in manchen Sparten in der Kreisstadt eher eine Stagnation, wie der Preisspiegel 2026 des Immobilienverbands Deutschland (IVD) zeigt.







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