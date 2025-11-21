Tanzshow in Schweppenhausen Atemberaubende Hebefiguren begeisterten die Zuschauer Dieter Ackermann 21.11.2025, 06:00 Uhr

i Mit ihrem neusten Tanz begeisterten die Barracudas des TuS 09 Schweppenhausen das Publikum. Dieter Ackermann

Bei der 29. Tanzshow der Barracudas des TuS 09 Schweppenhausen zeigten die Gruppen, was sie drauf haben. Fast fünf Stunden begeisterten sie ihr Publikum mit tollen, ausdrucksstarken Darbietungen in der ausverkauften Schlossgartenhalle.

Die 29. Tanzshow der Barracudas des TuS 09 Schweppenhausen in der ausverkauften Schlossgartenhalle zeichnete sich durch atemberaubende Hebefiguren, ausgefeilte Choreografien, eine bunte Kostümvielfalt und einen modernen Amateurtanzsport aus. Dieser war geprägt durch große Ausdrucksstärke, einfallsreiche Spontanität, reichlich Emotionen und viel Leidenschaft.







