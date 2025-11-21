Atemberaubende Hebefiguren begeisterten die Zuschauer

Bei der 29. Tanzshow der Barracudas des TuS 09 Schweppenhausen zeigten die Gruppen, was sie drauf haben. Fast fünf Stunden begeisterten sie ihr Publikum mit tollen, ausdrucksstarken Darbietungen in der ausverkauften Schlossgartenhalle.
Die 29. Tanzshow der Barracudas des TuS 09 Schweppenhausen in der ausverkauften Schlossgartenhalle zeichnete sich durch atemberaubende Hebefiguren, ausgefeilte Choreografien, eine bunte Kostümvielfalt und einen modernen Amateurtanzsport aus. Dieser war geprägt durch große Ausdrucksstärke, einfallsreiche Spontanität, reichlich Emotionen und viel Leidenschaft.