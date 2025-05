Autofahrer und Pendler in Kirn brauchen derzeit starke Nerven: Die groß angelegte Asphalterneuerung auf der B41 hat begonnen und sorgt seit Montag für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Vor allem in den Stoßzeiten, wenn ab 7 Uhr morgens die Schüler per Bus und Bahn ankommen, kommt der Verkehr rund um den Kirner Bahnhof häufig zum Stillstand. Am Montagmorgen reichte die Autoschlange bis zum Steinbruch.

Besonders problematisch: Das häufige Betätigen der Fußgängerampel lässt die Fahrzeugschlangen zusätzlich anwachsen. Die Umleitungsstrecke führt träge über den Kreisel an den Stadtwerken, durch die enge Obersteiner Straße und schließlich zurück auf die Bundesstraße an der Auffahrt Kirn-West. Die Erneuerung des Asphaltbelags auf der Umgehung Kirn betrifft eine Strecke von etwa 1200 Metern und kostet rund 400.000 Euro.

Maßnahme 1: Sperrung zwischen Kirn-Mitte und Kirn-West

Seit dem 5. Mai laufen die Arbeiten auf dem Abschnitt der B41 zwischen den Anschlussstellen Kirn-Mitte und Kirn-West. Die Fahrtrichtung Bad Kreuznach bleibt unter Einschränkungen passierbar. Wer in Richtung Idar-Oberstein unterwegs ist, wird bereits ab Hochstetten-Dhaun über die Landesstraßen L183 und L182 durch Kirn zur Anschlussstelle Kirn-West umgeleitet. Die Anschlussstelle Kirn-Mitte bleibt während der gesamten Bauzeit aus beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Die Arbeiten sollen bis Ende Mai abgeschlossen sein.

Maßnahme 2: Bauarbeiten auch an zwei Wochenenden

Ab dem 9. Mai folgt der zweite Abschnitt: Zwischen der K73 (Bärenbach) und dem Kreisverkehr bei Fischbach wird ebenfalls unter halbseitiger Sperrung gearbeitet. An zwei Wochenenden – vom 9. bis 11. Mai und vom 16. bis 19. Mai – wird jeweils von Freitagabend 17 Uhr bis Montagmorgen 5 Uhr asphaltiert.

Während dieser Zeiten bleibt die Fahrtrichtung Idar-Oberstein eingeschränkt befahrbar. Wer nach Bad Kreuznach möchte, muss eine großräumige, ausgeschilderte Umleitung nutzen. Unter der Woche ist die Strecke mit Einschränkungen befahrbar.